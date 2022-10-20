ليز تراس: لم يعد باستطاعتي الوفاء بالتزاماتي في ظل الوضع الراهن

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين الحاكم، مشيرة إلى أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى اختيار خلف لها خلال أسبوع.

وقالت تراس خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: "لم يعد باستطاعتي الوفاء بالتزاماتي في ظل الوضع الراهن"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: "أبلغت الملك تشارلز الثالث باستقالتي من زعامة حزب المحافظين.. وسنجري انتخابات مبكرة للحزب الأسبوع المقبل لاختيار رئيس جديد".

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "ويتش" البريطاني، أن ملايين البريطانيين يفوتون وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نجمت عن تجاوز التضخم نسبة 10% الشهر الماضي.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل حوالى ثلاثة آلاف شخص أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية. وأكدت نسبة مماثلة أنها تواجه صعوبة في تناول أطعمة صحية مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة وتختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز أو الكهرباء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال 80% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية. ويمتنع كثيرون عن شراء السكاكر والحلويات ويكتفون بالأساسي.

وكانت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك قد حذرت أمس الأول، من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء بعدما قصر وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت بشكل كبير مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.

وألغى هانت جزءا كبيرا من الإجراءات التي أعلنها سلفه كواسي كوارتنج نهاية سبتمبر في إطار الميزانية، وتمزج بين دعم كبير لنفقات الطاقة للأسر والشركات مع خفض ضريبي على مستويات عدة.

وسجل التضخم 10,1% بمعدل سنوي في سبتمبر في بريطانيا وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع. وهذا المعدل هو الأعلى منذ أربعين عاما.