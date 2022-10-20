فنان إسباني يعرض في برشلونة 200 قطعة فنية مختلفة تعبر عن الحب

يقيم الفنان الإسباني متعدد المواهب اوسكار توسكيتس بلانكا معرضاً يتضمن 200 قطعة متنوعة من أعماله التي تشمل التصوير الزيتي والمائي والنحت والحلي، يؤكد أنها تعبر جميعا عن مسيرته التي تتسم بالحب.

وقال بمناسبة تقديم المعرض اليوم الخميس بقاعة اسبياس فولارت بمدينة برشلونة "لا يوجد من بينها أي عمل يعبر عن نقد". ويحمل المعرض عنوان "أجساد، مدن، وتعبير داخلي"، ويستمر حتى الـ15 من يناير المقبل.

يشار إلى أن الفنان بلانكا (81 عاماً) حرص على تجنب عرض مقتنيات المعرض حسب ترتيب زمني معين، ليركز أكثر على اهتماماته وتوجهاته الفنية، فعلى الرغم من أنه معماري، اهتم بصورة أكبر بتقديم وجهة نظره كرسام، مؤكدا "لا يحمل المعرض أي دليل على اهتمامي بالعمارة"، بحسب وكالة يوروبا برس الإسبانية.

ويعتبر توسكيتس فنان غزير ومتنوع الانتاج وقد حرص على عدم الالتزام بالسمات الأكاديمية سواء في رسوماته بما فيها بورتريهاته الشخصية أو منحوتاته، فضلا عن أن ثلث محتوى المعرض مجلوب من مجموعات خاصة.