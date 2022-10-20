غلق مخبز وتحرير 19 محضرا ضد أصحاب مخابز بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بضبط كميات من الأرز بغرض حجبها عن التداول، حيث قاد سمير البلكيمى مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية حملة بناحية المحمودية وأبوحمص ومركز دمنهور.

وأسفرت الحملة عن غلق مخبز بناحية أبوحمص لمدة 3 شهور لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 30 جرام للرغيف الواحد، وضبط 4 مخابز قامو بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 181 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وتحرير 19 محضرا متنوعين فى مجال المخابز.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.