افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة نجع مكي للتعليم الأساسي بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الممولة من عدد من الجهات وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.



وأكد محافظ قنا، تطوير ورفع كفاءة مدرسة نجع مكي المكونة من ٤ طوابق وتشمل ٢٠ فصلا دراسيا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية منها ٣ فصول لرياض الأطفال بطاقة استعابية بلغت ٦٦٢ طالبًا وطالبة، وتطوير وتجهيز معمل علوم ومكاتب إدارية وملعب نجيل صناعي على مساحة ٣٥١ مترا مربعا، وحديقة رياض أطفال على مساحة ٧٠ مترا مربعا، ودورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا إلى الاستغلال الأمثل للفراغات بالمدرسة.



وأضاف الداودي، أن مبادرة "حياة كريمة" أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي وحدت جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، التي تساهم في تقديم الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة والذي كان له أثر ملموس في الارتقاء بحياة تلك الأسر.



وتابع "الداودي"، أن القيادة السياسية أعطت إشارة انطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، ولم يغب التعليم عن مشروعاتها، بل حظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها وذلك من خلال تطوير المدارس القائمة وتأهيل الفصول وبناء مدارس جديدة بالمناطق الريفية المحرومة.



وأشار إلى أن التعليم هو الوسيلة الأضمن لوضع أبنائنا على المسار السليم وتخريج أجيال تملك من العلم وسيلة لتحقيق الأحلام والطموح.