محمد حسن وغادة آدم يختتمان اليوم الأول من مهرجان الموسيقى العربية

اختتم الفنانان محمد حسن وغادة آدم، اليوم الأول من الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغنيات "دع سمائي" و"الأقصر بلدنا".

وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، 15 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، على رأسهم الفنانة صفاء أبو السعود، الموسيقار مودي الإمام، إلى جانب كلا من اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار، الموسيقار يعقوب الخبيزي، الفنان أحمد الجميري، الشاعر شوقي حجاب، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار حسين فوزي، عازف الناي عاطف إمام، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر، الباحث الدكتور صالح رضا، الباحث الدكتور نبيل الدراس، الدكتورة رشا طموم، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي.

وافتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان.

وقدمت فرقة أطفال مركز تنمية المواهب حفلا غنائيا ضمن افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام اليوم بدار الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وقدم الأطفال عددا من الأغاني التراثية.

وشهدة منطقة الزمالك زحاما مروريا شديدا، بسبب إقبال الجمهور على حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.