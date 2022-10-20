ستولتنبرج: الناتو سوف يساعد السويد إذا تعرضتا لتهديد

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صرح رئيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، بأن الناتو سوف يساعد السويد وفنلندا في حال تعرضتا لتهديد خلال المضي قدما لنيل عضوية الحلف.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل "لا يمكن تصور أن الحلفاء لن يتحركوا في حال تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي زار فيه رئيس وزراء السويد الجديد أولف كريسترسون مقر الناتو لمناقشة العملية الجارية لانضمام بلاده للحلف.

وأضاف ستولتنبرج "عملية الانضمام للسويد وفنلندا كانت الأسرع في تاريخ الناتو الحديث".

تقدمت السويد وفنلندا بطلبات ليصبحا عضوين في الحلف الدفاعي في منتصف مايو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.