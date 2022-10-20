 السينما الصينية ضيف شرف المهرجان الدولي لسينما الرسوم المتحركة بمدريد - بوابة الشروق
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السينما الصينية ضيف شرف المهرجان الدولي لسينما الرسوم المتحركة بمدريد

مدريد (د ب أ - يوروبا برس)
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:53 م

تقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من اليوم 20 إلى 23 من أكتوبر الجاري النسخة الخامسة من المهرجان الدولي لسينما الرسوم المتحركة، بمقر الماتديرو (المذبح) بوسط المدينة، وتعرض نسخة العام الحالي 23 عملاً قصيراً يمثلون 13 دولة.

وتحل الصين ضيف شرف الدورة الحالية، حيث تعرض لها أعمال متنوعة تمثل التيار الكلاسيكي والتاريخي بالإضافة إلى المعاصر، لتوضيح تطور مراحل سينما الرسوم المتحركة في البلد الآسيوي، بحسب وكالة أوروبا برس.

وتشارك إسبانيا بستة أعمال لكل من كارمن كوردوبا وكوتشي اورتادو، وبدرو ريبيرو، وكيفن ايجلسياس رودريجيز، وكارلوس ساليز، وكارمي جوميلا، وصامويل أورتي.

ويرأس لجنة التحكيم مخرج الرسوم المتحركة الهولندي هيسكو هسلنج، مبدع أحد أجزاء سلسلة "ساندمان" بعنوان "حلم ألف قطة" وتعرض على منصة نتفليكس، وعضوية الرسامة البولندية ايزابيلا بلزنسكا، وخبيرة سينما الرسوم المتحركة الآسيوية يي لاي.

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