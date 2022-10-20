«أعمدة الخلق» أحد أجمل المشاهد التي التقطها تلسكوب جيمس ويب

لكن جيمس ويب أعطانا منظورا آخر لا يصدق.

وتقع هذه الأعمدة في قلب ما يطلق عليه علماء الفلك اسم (إم 16) ميسيار 16، أو سديم النسر. وهي منطقة نشطة لتكون النجوم.\

يستطيع التلسكوب ويب، الذي يحتوي على أجهزة كشف الأشعة تحت الحمراء، الرؤية عبر الكثير من تأثيرات تشتيت الضوء لغبار الأعمدة، لفحص نشاط النجوم الشمسية المولودة حديثا.

قال البروفيسور مارك ماكوغرين، كبير مستشاري العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية، لبي بي سي : "لقد كنت أدرس سديم النسر منذ منتصف التسعينيات، محاولا أن أرى 'داخل ' الأعمدة الطويلة التي تمتد لسنوات ضوئية والتي أظهرها تلسكوب هابل، بحثا عن النجوم الشابة بداخلها.