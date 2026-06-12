الناتو: تقليص واشنطن وجودها في أوروبا يعزز خطط الحلف الدفاعية

قال حلف شمال الأطلسي "ناتو" إن تخفيض الولايات المتحدة عدد الطائرات والسفن الحربية المتاحة لعمليات الناتو في أوروبا سيقل الاعتماد المفرط على حليف واحد، ويعزز خطط الحلف الدفاعية.

وأوضحت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت، للأناضول، الجمعة، أنه تاريخيا كان هناك اعتماد مفرط على القوات والقدرات الأمريكية.

وأضافت "لكن مع زيادة استثمارات أوروبا وكندا في الدفاع والتطوير العسكري قد يتغير ميزان المسؤولية في الحلف".

وذكرت هارت أن هذا التحول سيعزز خطط الناتو الدفاعية من خلال تقليل الاعتماد المفرط على حليف واحد.

وأشارت إلى أن تراجع الوجود العسكري الأمريكي، سيعكس تغييرا واسعا داخل الناتو ويضعه على أسس أكثر استدامة لعقود قادمة.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أوروبيين كبيرين أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذا القرار سيحد من قدرة حلف شمال الأطلسي على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.

وأضاف أن الخطة الأميركية تشمل خفض عدد الطائرات المقاتلة من طراز (إف-16) و(إف-15إي) من حوالي 150 إلى 100 طائرة، بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15، وسحب جميع طائرات إعادة التزود بالوقود في الجو التي أتاحتها سابقاً لأوروبا وعددها ثماني طائرات.