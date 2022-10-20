تركيا تنفي مزاعم باستخدام أسلحة كيماوية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني

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رفضت تركيا، اليوم الخميس، المزاعم بأن قواتها المسلحة استخدمت أسلحة كيماوية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)المحظور شمالي العراق.

وشاركت وسائل إعلام مرتبطة بحزب العمال الكردستاني صورا الأسبوع الجاري تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية ضد المسلحين في شمال العراق.

ودعت المعارضة في البرلمان إلى فتح تحقيق في هذه المزاعم.

وردت وزارة الدفاع التركية في بيان بأن هذه المزاعم "لا أساس لها بتاتا وخاطئة"، مشيرة إلى أن الجيش لا يستخدم، ذخيرة محظورة دوليا ولايحتفظ بها في مخازنه.

وكتب إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان عبر تويتر أن المزاعم جزء من "حملة تشويه" من أجل "تبرئة ساحة الإرهاب".

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.

وكثيرا ما تستهدف تركيا مواقع مزعومة لحزب العمال الكردستاني في العراق وشمالي سوريا.

واستدعت الحكومة العراقية السفير التركي لدى بغداد مرارا للإعراب عن احتجاجها على العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة داخل الأراضي العراقية.

وبعد عمليتي "مخلب النمر"، و"مخلب النسر" في 2020، في شمال العراق،أطلقت تركيا في شهر أبريل العام الجاري اليوم عملية "المخلب - القفل" الجوية والبرّية ضد حزب "بي كيه كيه".