شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حشد جماهيري للتضامن والدعم الكامل للشعب، والتنديد بالحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بأطفال فلسطين والشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات "فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية، "تسقط تسقط إسرائيل إحنا وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

وأكد المشاركون، أنهم داعمون للقضية الفلسطينية وتقديم كافة الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية إلى فلسطين عن طريق فتح معبر رفح لوصول هذة المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني، مؤكدين على رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

كما أدى المواطنين صلاة الغائب على روح شهداء فلسطين وانهالت الدعوات من قبل المصلين للأخوة الفلسطينيين في مواجهتهم مع العدو الصهيوني.