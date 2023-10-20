ميرور: اتحاد جدة سيجدد محاولاته لضم صلاح

كشف تقرير صحفي عن رفض اتحاد جدة السعودي الاستسلام في صفقة التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، وأن العميد سيجدد محاولاته والتقدم بعرض جديد للريدز في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية، وأعلن تمسكه ببقاء نجمه مهما كانت الإغراءات المالية، والتي وصلت إلى 215 مليون جنيه إسترليني على حد وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، سيجدد اتحاد جدة مفاوضاوته مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت في وقت سابق أن ليفربول سيسعى لضم فيكتور أوسيمين من نابولي، ليكون بديلًا لـ محمد صلاح، بعدما طلب يورجن كلوب بمراقبة أدائه خلال فترة التوقف الدولي بأكتوبر الجاري.

أوضحت "ميرور" أن ليفربول لن يتفاوض لضم أوسيمين من نابولي إلا في حالة تأكد رحيل محمد صلاح في الانتقالات الشتوية.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول في الموسم الحالي سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي.