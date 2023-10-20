قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن دعوات التهجير القسيري لأهالي قطاع غزة من الأراضي الفلسطينية؛ مخطط صهيوني قديم منذ عام 1950 يعاد طرحه مرة أخرى تحت قيادة الحكومة الدينية المتطرفة للاحتلال الصهيوني.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى رفض الشعب الفلسطيني كل مشروعات التوطين منذ 1948ودعوات التهجير للرحيل من الأراضي التاريخية لهذا الشعب، مثمنا في الوقت ذاته رفض الرئيس السيسي لدعوات التهجير وإفراغ القطاع من سكانه.

وأضاف أن المخطط الاستعماري الصهيوني لا يستهدف محو الشعب الفلسطيني من الجفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار لوقف العدوانغرافيا والخريطة السياسية وحسب؛ بل تصفية وشطب القضية الفلسطينية، معربا عن أسفه إزاء فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الروسي؛ لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية الممنهجة على القطاع.

وأضاف أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار لوقف العدوان في أعقاب استخدام الولايات حق النقض الفيتو لرفض مشروع القرار؛ يؤكد الاصطفاف الأمريكي السافر إلى جانب العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي، إلى 3900 شهيد ونحو 13500 جريح، نتيجة القصف الإسرائيلي، لافتا إلى تواجد الآلاف المواطنين تحت الأنقاض والركام؛ نتيجة عدم توافر القدرة على انتشالهم إلى جانب من الآلاف الآخرين من المفقودين، فضلا عن اعتقال المئات من أبناء الضفة الغربية الأيام الماضية.

وأوضح أن القطاع الصحي يواجه أزمة حقيقة في تقديم العلاج والخدمات الطبية للجرحى والمصابين، مشيرا إلى معاناة الأهالي من عدم القدرة على إيواء الشهداء الثرى في ظل الأعداد الكبيرة من الشهداء إضافة إلى صعوبات الوصول إلى المقابر تحت القصف، معقبا: «حصلنا على فتوى شرعية بدفن الشهداء في مقابر جماعية».

وأشار إلى إعلان بعض المستشفيات عدم قدرتها على تقديم الخدمات الطبية اللازمة؛ نتيجة استهداف القطاع وتدمير العديد من المستشفيات والمراكز الطبية وتهديد الآخر بالإخلاء.