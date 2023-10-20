رد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، على العملية البرية الوشيكة لجيش الاحتلال على قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، متسائلا: «هل أحد تخيل أن طالبان ستهزم أمريكا؟».

وقال خلال تصريحات متلفزة لـ «العربية» مساء الخميس، أن قوانين الشعوب تهزم الطغاة، مضيفا: «إسرائيل هزمت العرب بعض المرات وهزمناهم في 1973، كل الشعوب العربية هزمت وانتصرت في معارك لكن بالنهاية الشعوب من تنتصر».

وأشار إلى فشل نتايناهو في القضاء على حماس على مدار 5 حروب سابقة مع المقاومة، متسائلا: «كم مرة صرح نتانياهو أنه سيقضي على حماس ولم يقض عليها، العرب يقولون عن زيارة بايدن لإسرائيل (التقى المتعوس على خايب الرجا) كلاهما لديه أزمة داخلية في بلاده».

وأضاف أن المقاومة تراهن على نفسها وشعبها، قائلا: «أمريكا حاربت في العراق وأفغانستان وفيتنام وفشلت، التخويف الغربي بسبب قوتهم الكبيرة لا تعني أنهم سينتصرون، الغزاة يهزمون والمشاريع الاستيطانية تفكك كما قال عبد الوهاب المسيري».

وتابع: «سكان غزة لن تموت الله يحميهم، ولن نخرج من أرضنا وندعو المقاومة للتوحد معا من أجل هزيمة إسرائيل، خضنا حروبا كثيرة من قبل ولا نخشى العدو، حماس وشعبنا يقاتل بعقل عقل سياسي وآخر نضالي، صنعنا شيئا عظيما من لا شيء، غزة في حصار منذ 16 عاما ورغم ظروفها الصعبة صنعت المقاومة صواريخ وسلاح ورفعت رأس الأمة في المعركة الأخيرة».

وأضاف أن المقاومة والشعب ملتحمان معا للتخلص والتحرر من الاحتلال واستعادة القدس وطرد الكيان المستعمر، متسائلا: «هل العالم أنقذ غزة؟ التواطؤ الدولي أوصل شعب غزة أنه لا شيء أمامنا نخسره، لدينا على الأرض ما نفعله ونثق بربنا» مختتما بأية من القران: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».