قصف مدفعي إسرائيلي يطال عددا من البلدات اللبنانية الحدودية الجنوبية

استهدفت القوات الإسرائيلية بالقصف المدفعي، بعد ظهر اليوم الجمعة، عددا من البلدات اللبنانية الحدودية الجنوبية.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة ميس الجبل، ومناطق مفتوحة في مزرعة بسطرة، كما استهدفت القوات الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية خراج بلدتي حولا وميس الجبل.

وكان الهدوء الحذر قد خيم قبل ظهر اليوم الجمعة على المناطق الحدودية الجنوبية.

واتخذ الجيش اللبناني إجراءات احترازية لمنع التجمعات في تلك المناطق بعد صلاة الجمعة، حفاظا على حياة السكان.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا منذ أيام، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري، عملية عسكرية واسعة النطاق ، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".

وينتشر الجيش اللبناني منذ ذلك اليوم في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.