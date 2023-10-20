مبعوث الصين للشرق الأوسط: بكين تدين أي أعمال من شأنها الإضرار بالمدنيين

قال المبعوث الصيني لشئون الشرق الأوسط، أمس الخميس، إن بلاده تشعر بحزن عميق إزاء الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتدهور الشديد في الوضع الإنساني في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن مبعوث الحكومة الصينية الخاص لشئون الشرق الأوسط تشاي جون أدلى بتلك التصريحات خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا مخائيل بوجدانوف.

وقال تشاي إن الصين تعارض وتدين جميع الأفعال التي تلحق الضرر بالمدنيين وأي انتهاكات للقانون الدولي، مضيفا أن الأسباب الرئيسية للوضع الحالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو عدم حماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع تشاي أن الصين وروسيا لديهما نفس الموقف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وتريد الصين الحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا من أجل خفض تصعيد الوضع في أقرب وقت ممكن، والقيام بدور إيجابي في إعادة استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تنفيذ " حل الدولتين" والدفع من أجل تسوية قريبة وشاملة وعادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.