قال عماد النحاس نجم الأهلي السابق، إنه لا ينسى ذكريات مواجهة سيمبا التنزاني حين كان لاعباً في الإسماعيلي عام 2001.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأضاف النحاس في تصريحات تليفزيونية، أنه فوجئ خلال مباراة الإياب ضد سيمبا في تنزانيا باقتحام بعض المشجعين للملعب، وقام أحد المشجعين بالاعتداء عليه من خلال زجاجة في ظهره وأدى الأمر لإصابته بجرح قطعي عميق.

وأشار إلى أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للأهلي، خاصة أن الأجواء هناك ليست سهلة على الإطلاق والرطوبة مرتفعة وهو أمر مرهق للأهلي.