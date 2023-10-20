الجيش الإسرائيلي يتوقع دخول المساعدات الانسانية إلى غزة اليوم أو غدا السبت على أقصى تقدير

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المساعدات العالقة في مصر المخصصة لسكان قطاع غزة يجب أن تدخل القطاع بحلول يوم السبت على أقصى تقدير.

وقال آري شاروز شاليكار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في برنامج "آر تي إل ديركت" مساء الخميس إن أولى الإمدادات ستصل إلى غزة "غدا، بعد غد على أقصى تقدير".

يشار إلى أن نحو 165 شاحنة مساعدات إنسانية عالقة حتى يوم الخميس على الجانب المصري من معبر رفح البري الحدودي. ويعتبر معبر رفح، الواقع على الطرف الجنوبي من القطاع الساحلي، السبيل الوحيد لإيصال المساعدات التي تشتد حاجة قطاع غزة إليها.

وكانت إسرائيل قد وافقت على فتح المعبر لإيصال المياه والغذاء والدواء. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد متى سيسمحون بحدوث ذلك.

وتابع شاليكار أن الاستعدادات للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة قد اكتملت. وأضاف أن الموعد المحدد لبدء الهجوم هو مسألة سرية.

وقال إنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين قدر الإمكان.

وأضاف في حواره مع البرنامج الألماني"إنها مسألة جوهرية بالنسبة لنا أن نحافظ على حياة الأبرياء، بالطبع، على جانبي الحدود. لا نريد أن نرى أي وفيات من جانبنا. لا نريد أن نرى أي وفيات بين المدنيين في غزة".