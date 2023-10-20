حزب الله اللبناني يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ ‏المناسبة، رداً على استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد ‏أمس الخميس.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم: "قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية باستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح".‏

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب في خمسة بيانات، عن استهداف عناصره عدة مواقع إسرائيلية.

بالمقابل ردت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي طاول أطراف بلدة ميس الجبل، ومناطق مفتوحة في مزرعة بسطرة، وبلدة البستان، وتلة العويضة في كفركلا، وأطراف بلدة ‎حولا، وبلدتي كفرشوبا وشبعا.

كما طال القصف مساء اليوم الجمعة بلدات راميا، وعيتا الشعب، ورميش عند الحدود الجنوبية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من الشهر الجاري، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".