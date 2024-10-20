تقرير: إسرائيل تُفعل منظومة ثاد الأمريكية قريبا

أعلن مصدر إسرائيلي في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، الانتهاء من نصب منظومة ثاد الأمريكية في إسرائيل، قائلًا إنها «ستُفعّل قريبا».

وقال إن «منظومة ثاد سيتم ربطها مع منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

والخميس الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة «ثاد» وصلت إسرائيل، حيث تأكد ذلك من خلال توثيق شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي البطاريات وهي تنقل إلى مدينة بئر السبع.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يبدأ تشغيل المنظومة في الأيام المقبلة، وكذلك عند وصول القوات التي توكل إليها مهمة تشغيل هذا النوع من المنظومات.

ومن المتوقع أن يؤدي نشر منظومة «ثاد» إلى وجود نحو 100 جندي أمريكي في إسرائيل لتشغيلها، مما يجعلهم في مواجهة مباشرة لأي تهديدات قد تتعرض لها تل أبيب من الهجمات الإيرانية.

وسبق للولايات المتحدة أن نشرت منظومة «ثاد» في إسرائيل عام 2019 للتدريب وتدريبات دفاع جوي متكاملة.

ومنظومة (THAAD) هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها، وهي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية)، وتعتبر جزءًا من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة؛ لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية.