ناخبو مولدوفا يصوتون في انتخابات رئاسية واستفتاء على الانضمام للاتحاد الأوروبي

يتوجه الناخبون في مولدوفا في وقت لاحق من اليوم الأحد إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية ، واستفتاء بشأن توجه البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وترشحت رئيسة البلاد الحالية، المؤيدة لأوروبا، مايا ساندو لولاية ثانية، وقد أعدت أيضا استفتاء لتضمين توجه البلاد نحو الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في الدستور. وتعتبر مولدوفا بلدا زراعيا إلى حد كبير وكانت سابقا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ولا تزال تتأثر بشكل كبير من روسيا.

وكشفت السلطات الأمنية في العاصمة تشيسيناو عن معلومات مضللة وعمليات شراء أصوات من قبل قوى موالية لروسيا قبل التصويت.

وتعتبر ساندو/52 عاما/ المرشحة الأوفر حظا في الانتخابات. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، بلغت نسبة تأييدها حوالي 36%.

ولكن مع وجود 11 مرشحا، بما في ذلك بعض الذين يدعمون علاقات اقتصادية قوية مع روسيا، يعتبر المراقبون أن من المحتمل ألا تحقق ساندو أغلبية مطلقة من الأصوات في الجولة الأولى. وفي هذه الحالة، سيجري إجراء جولة إعادة.

ويبلغ عدد سكان مولدوفا حوالي 5ر2 مليون نسمة.

وتفتح مراكز الاقتراع داخل البلاد من الساعة 7 صباحا حتى 9 مساء، ومن المتوقع صدور نتائج اولية في وقت متأخر من الليل.