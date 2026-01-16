لافروف ونظيره العُماني يحذران من تأجيج التوتر حول إيران وتوسع النزاع إقليميا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، الأوضاع المتعلقة بإيران.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، أكد الوزيران أن «التوتر المحيط بإيران يتم تأجيجه بشكل خطير من خارجها، وأن ذلك قد يؤدي إلى نزاع إقليمي واسع النطاق».

كما شددا على ضرورة تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأشار الوزيران إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ ومعايير ميثاق الأمم المتحدة.

وبحث لافروف والبوسعيدي أيضًا الأوضاع في اليمن، وأعربا عن دعمهما للجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لإطلاق حوار شامل بين اليمنيين، بمشاركة دول المنطقة المعنية وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أواخر ديسمبر الماضي، بدعوى قيام إيران بقمع احتجاجات مواطنيها على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجومًا على إيران «خلال الأيام المقبلة»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبًا لهجوم إيراني انتقامي.

وكشفت تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ عام 1979.