العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه وفدا من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، التي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع.

وبحسب وكالة الأنباء الأرنية «بترا»، جدد الملك التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد بقصر الحسينية بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد.

وحذر جلالة الملك من تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ودعا إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية.

ونبه إلى العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وآليات توسيع التعاون، إذ أعرب الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في قطاعات حيوية.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، علاء البطاينة، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.