كتائب القسام تعلن استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين ومقتل وإصابة طواقمها

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من ناقلتي جند إسرائيليتين شرق مدينة غزة، ومقتل وإصابة طواقمها.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «بعد عودتهم من خطوط القتال شمال شرق مدينة غزة، تمكن مجاهدو القسام من التسلل خلف تحشد لقوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا مساء أمس، وتمكنوا من استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بعبوة (شواظ) وقذيفة (الياسين 105)، وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس عشر على التوالي حصاره المشدد على محافظة شمال قطاع غزة، وسط تصعيد جرائم التطهير العرقي، وارتكاب مجازر مروعة أودت بحياة مئات المواطنين، وآخرها في مشروع بيت لاهيا، علاوة على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال جباليا ومحيطها بشكل عنيف ومكثف، وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المخيم ومحيطه، بالتزامن مع تحركات للآليات ونسف، وتدمير، وإحراق المباني السكنية، باستخدام البراميل المتفجرة والروبوتات المفخخة.

وحاصر جيش الاحتلال مراكز الإيواء بعدد كبير من الآليات العسكرية في مشهد «مرعب»، وأخضع النساء والأطفال للتفتيش والترهيب، قبل السماح لهم بمغادرة مراكز الإيواء واعتقل عددا من الرجال والفتية، في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها أو منعها من تأدية مهامها.

وأُجبر 350 ألف مواطن على النزوح، بسبب قصف الاحتلال الوحشي عبر الطائرات والمدفعية، وما زالت المستشفيات محرومة من الإمدادات الطبية وغير الطبية، الأمر الذي أثّر بشكلٍ مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، بالإضافة إلى أن الواقع في شمال قطاع غزة أدّى إلى نزوح الكفاءات الطبية، مما جعل المواطنين/ات في حالة انكشاف طبي.