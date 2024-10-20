محافظ الشرقية يأمر بإزالة مبنى مخالف في جزيرة سعود وإنهاء تكليف رئيسة الوحدة المحلية

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أمر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بإزالة مبني تحت الإنشاء مخالف لاشتراطات الترخيص بقرية جزيرة سعود، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية التفقدية لمتابعة سير انتظام العمل بعدد من المشروعات الخدمية المقامة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية؛ حيث تلاحظ للمحافظ وجود مبنى تحت الإنشاء ليوجه بمراجعة الرخصة الممنوحة لصاحبه، وتبين مخالفته لاشتراطات الترخيص وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية المحددة.

وعلى الفور، تم إزالة السملات والأعمدة الخرسانية المخالفة وتسويتها بسطح الأرض وتحرير المحاضر اللازمة للمخالف واتخاذ ما يلزم قانونا.

كما قرر محافظ الشرقية إنهاء تكليف رئيس الوحدة المحلية بقرية جزيرة سعود؛ وذلك لتقاعسها عن تنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال صاحب المخالفة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ المسار القانوني الصحيح، مؤكدا أن المحافظة ستتصدى بحسم لمحاولات البناء المخالف والعشوائي.