نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إحلال وتجديد البنية التحتية بمساكن النص لوكس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حي الشرابية، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات؛ لتحقيق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب أمين مسعود، والنائب عمر وطني، والنائب إيهاب العمدة، أعضاء مجلس النواب، ووليد حسانين، رئيس حي الشرابية، ومدير الطرق والأجهزة المعاونة.

وأشار فوزي، اليوم الإثنين، إلى الانتهاء من أعمال الرصف بعدد من الشوارع المستهدفة بالخطة، وجارٍ العمل على قدم وساق في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة باقي الشوارع، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتي تستهدف رضا المواطنين.

ووجه بضرورة تضافر الجهود والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف.

ونوه نائب المحافظ، بأعمال الرصف المتكاملة بمنطقة مساكن النص لوكس بنطاق حي الشرابية، وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي.

وأكد متابعته المستمرة وتواجده الميداني للوقوف على حجم الأعمال وتذليل كل المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها، لتحقيق المستهدف منها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.