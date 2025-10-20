نوتنجهام فورست يقترب من حسم التعاقد مع مدربه الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي نوتنجهام فورست قد اقترب من حسم ملف مدربه الجديد.

ويستعد "فورست" لتعيين مدربا ثالث هذا الموسم بعدما أقال في وقت سابق البرتغالي نونو سانتو، الذي انتقل لاحقا لتدريب وست هام، وكذلك انفصل عن مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام الأسبق بعد فترة وجيزة للغاية من توليه المهمة وذلك بسبب الخسارة 3-0 من تشيلسي في الجولة الثامنة من البريميرليج.

وذكر الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتصارات فابريزيو رومانو عبر حسابه على "إكس" أن شون دايتش المدير الفني الأسبق لإيفرتون وبيرنلي يستعد لأن يتولى المهمة بعقد لمدة عامين.

وبعد نتائج مميزة لفورست في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، بات الفريق يحتل حاليا المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.