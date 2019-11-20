نستلة تبيع منتجات القهوة الأمريكية ستارباكس بمقدار 250 مليون دولار

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تتوقع شركة الأغذية السويسرية نستلة تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 250 مليون دولار نتيجة مبيعاتها من منتجات القهوة الأمريكية ستارباكس خلال العام الحالي بعد أن بدأت بيع هذه المنتجات معبأة بفضل اتفاق الشراكة مع سلسلة المقاهي الأمريكية.

وقال متحدث باسم نستلة اليوم الثلاثاء إن مبيعات منتجات ستارباكس ستضيف حوالي 250 مليون فرنك سويسري (252 مليون دولار) إلى مبيعاتها خلال العام الحالي.

وكانت نستلة قد دفعت في العام الماضي أكثر من 7 مليارات دولار مقابل الحصول على تراخيص استخدام علامة ستارباكس مع منتجات القهوة التي يتم بيعها في متاجر البقالة.

يذكر أن نمو مبيعات نستلة من منتجات القهوة التي تحمل علامة نسبريسو تراجع بسبب المنافسة من جانب المنتجات المنافسة الأقل سعرا.

في الوقت نفسه فإن نستلة ترددت في بيع القهوة التي تحمل علامتها التجارية معبأة في المتاجر لآنها تفضل الاحتفاظ بالسيطرة على طريقة بيعها.

ولجأت الشركة السويسرية إلى علاقتها مع ستارباكس لكي تتمكن من طرح القهوة في متاجر البقالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريس بولا رئيس قطاع نسبريسو قوله في فبراير الماضي إن التحالف مع ستارباكس يمكن أن يساعد في زيادة إيرادات نسبريسو السنوية بأكثر من 10%.

وكجزء من الاتفاق بين الشركة السويسرية والسلسلة الأمريكية، فإن أكبر شركة أغذية في العالم استحوذت على أكثر من ملياري دولار من قطاع منتجات ستارباكس التي يتم طرحها في المتاجر.

وتعتزم نستلة إضافة 10 أسواق إضافية لمنتجات ستارباكس خلال العام المقبل ومنها الأرجنتين وكولومبيا وبنما ليصل إجمالي عدد الأسواق إلى 50 سوقا.