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بالصور.. المسرح الكبير قبل بداية حفل مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير: نجلاء سليمان
تصوير: نجلاء سليمان
سامي ميشيل
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 8:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 8:05 م

رصدت عدسة "الشروق" المسرح الكبير قبل لحظات من بداية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 والتي تقام اليوم في الأوبرا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر. ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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