أجايي ومروان محسن يؤديان جلسة في الجيم بالأهلي

أدى كل من النيجيري جونيور أجايي ومروان محسن لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة تأهيل في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء.

وكان أجاي قد اشتكى من إجهاد عضلي خفيف أثناء مشاركته في ودية الاتصالات أمس والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله وليد أزارو في حين يؤدي مروان محسن تدريبات استشفائية خفيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر لها الأثنين القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر ان الأهلي يطير بعد مباراة الجونة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس.