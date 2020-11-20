شعراوي: استثناء محال البقالة والصيدليات وأسواق الجملة من مواعيد الغلق الجديدة

أصدر محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.

ووجه، في بيان له، اليوم الجمعة، أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية كافة، بالالتزام بالمواعيد الجديدة، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، لأن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن.

وأوضح أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، تبدأ يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا.

وأشار إلى استثناء بعض الأنشطة من المواعيد الواردة بهذا القرار، وهي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة، والصيدليات.

ولفت إلى أن شهور الصيف وفقًا لأحكام القرار الوزاري، تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.