ولاية جورجيا تحسم الجدل وتعلن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن ولاية جورجيا صادقت رسميا على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا.

وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرجر، أن السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%.

وقبل نحو 10 أيام، كانت سلطات ولاية جورجيا قد قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واليوم الجمعة، وجه نائب حاكم ولاية جورجيا براد رافينسبرجر ضربة جديدة لجهود حملة ترامب، عندما أكد أن الفرز اليدوي والمراجعة لكل الأصوات خلصت إلى أن بايدن هو الفائز.

ويستعد بايدن لتولي السلطة في 20 يناير المقبل، لكن ترامب المنتمي للحزب الجمهوري ما يزال يرفض التسليم.