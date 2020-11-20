قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الولايات المتحدة لا تزال تمر بأزمة بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعلى الجميع التعاون في هذا الصدد.

وأوضح بايدن - في خطاب له من ديلاوير، حسبما نقلت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس، أن هناك حاجة إلى الاتحاد الداخلي في الولايات المتحدة بغض النظر عن كون الحاكم ديمقراطياً أو جمهورياً.

وحذّر بايدن من تفاقم كورونا خلال الشتاء، قائلاً "لا يزال هناك شتاءٌ مظلم".

وأضاف أنه التقى بمجموعة من 10 حكام اليوم من أجل مناقشة عدد من القضايا التي يواجهونها بسبب فيروس كورونا، موضحا أن من بين الأمور التي تمت مناقشتها مع الحكام كان تقديم الإعانة الاقتصادية لأن الوباء كان "مدمراً" لميزانيات الولايات.

وأكد بايدن ضرورة توفير لقاح آمن ومجاني لفيروس كورونا قائلاً إنه يتطلب حملة توعية ضخمة.

ودعا إلى عدم تسريح "المعلمين، رجال الشرطة، رجال الإطفاء أو قطع الخدمات الحيوية"، مشيرا إلى أن من بين ما جرى مناقشته كان تمويل الحرس الوطني الأمريكي.