جوتيريش يدعو قبيل انطلاق قمة العشرين للتضامن في توزيع لقاحات كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إلى التضامن بين القوى الاقتصادية الكبرى، حيث دعا إلى التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا.



وفي حديثه قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في السعودية، قال جوتيريس إن الإنجازات الأخيرة في مجال اللقاحات "تقدم بارقة أمل".



وأضاف قائلا: "لكن بارقة الأمل تلك يجب أن تصل إلى كل شخص". وقال إن "التضامن هو فعلا النجاة".



وعبر جوتيريس عن أمله في أن تكون مبادرة كوفاكس العالمية للقاحات "الأداة الرئيسية لضمان أن تصبح اللقاحات بالفعل منفعة عامة عالمية ومتاحة بأسعار معقولة للجميع".



وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك إن "مجموعة العشرين لها دور مهم للغاية، وأناشد كل أعضاء المجموعة أن يصبحوا أعضاء في كوفاكس".



والتزم حوالي 160 دولة متقدمة ونامية بالفعل بمبادرة كوفاكس، بما في ذلك الصين، بينما لم تنضم لها الولايات المتحدة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول استثمرت بالفعل 10 مليارات دولار في جهود تطوير لقاحات وأدوات تشخيص وعلاجات، لكن هناك حاجة إلى 28 مليار دولار أخرى، تشمل 2ر4 مليار دولار مطلوبة قبل نهاية العام.