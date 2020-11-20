مصرع 12 شخصا وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي 12 شخصا مصرعهم، وتم نقلهم لخمس مستشفيات، وأصيب 5 أخرين تم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي ، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخري نقل ثقيل، في الوصلة الرابطة بين الطريق الزراعي "مصر - أسوان" الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية الصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، انتقلت 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصًا جراء الحادث.

وجرى نقل 5 جثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، 2 لملوي العام، وجثتين لديرمواس العام، وجثتين لمستشفى حميات المنيا، وجثة واحدة لمستشفى اليوم الواحد بسمالوط، كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، بينهم مصاب واحد في حالة حرجة.

وانتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.