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الرئيس الألماني: محاكمات نورنبيرج خلقت منظومة عدالة جديدة

الرئيس الالماني - ارشيفية
الرئيس الالماني - ارشيفية
نورنبيرج - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 9:58 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 9:58 م
أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمحاكمات نورنبيرج في ألمانيا ضد كبار النازيين واصفا إياها بأنها شكلت أساسا لمنظومة عدالة جنائية دولية جديدة.

وقال شتاينماير في حفل أقيم في نورنبيرج اليوم الجمعة إنه لولا هذه الإجراءات التي بدأت قبل 75 عاما لما كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موجودة اليوم.

ووفقا لمخطوطة الخطاب المنشورة سلفا أعرب شتاينماير عن أمله في أن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن "بالعودة إلى التعاون الذي يعترف أيضا بقيمة العدالة الجنائية الدولية".

كان النازيون في ألمانيا مثلوا في العشرين من تشرين ثان/نوفمبر 1945 كأول حكام دولة في التاريخ أمام المحكمة.

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