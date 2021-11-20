القبض على مسؤول مخزن أغذية مجهولة المصدر بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم السبت، مسؤول عن مخزن بدون ترخيص وبحوزته 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة نصر، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تمكن من ضبط المسؤول عن مخزن مواد غذائية، وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر"، وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق، مدلسًا بذلك على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على 4.612 طن مواد غذائية "نشا، كاتشب، مكرونة، خل، زيت طعام، مايونيز، مسلى، عسل أسود، مشروم، عسل جلوكوز، مربي"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتعرف على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.