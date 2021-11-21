توعد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، بمحاسبة المخطئ في كرة الهدف الملغي للمقاولون العرب أمام النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي شهد العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، حيث تم إلغاء هدف بداعي التسلل، وركلتي جزاء غير محتسبتين وحالة طرد لحمي فتحي.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «على ضمانتي الشخصية هدف المقاولون الملغي تسلل بكل تأكيد، لقد رسم خطين في هذه اللعبة أحدهما على لاعب خطأ بالفعل والثاني كان صحيحا على آخر مدافع وأظهر عدم صحة الهدف».

وأضاف: «المباراة أظهرت الخط الخاطئ ولم تظهر الخط المرسوم بشكل صحيح، سنحاسب المسؤول عن ذلك، سواء كان حكم الفيديو أو مساعده أو مخرج المباراةهذه حقوق أندية».

وأكمل عصام عبد الفتاح: «لا أحد يتلاعب بالخطوط والحكام ولجنة الحكام لديهم ضمير وواعي بكل ما يدار».

واتم: «طرد حمدي فتحي مستحق لأنه منع فرصة محققة، وأقرب لاعبي الأهلي بعيد عن الكرة».