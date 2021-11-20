دورتموند يعبر شتوتجارت ويضيق الخناق على بايرن في صدارة البوندسليجا

نجح فريق بوروسيا دورتموند في تضييق الخناق على بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني بفضل فوزه المثير على ضيفه شتوتجارت 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على جرويتر فورت 4 /صفر وهوفنهايم على لايبزج 2 /صفر وباير ليفركوزن على بوخوم 1 /صفر وتعادل ارمينيا بيلفيلد مع فولفسبورج 2 /2.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تقدم الهولندي دونيايل مالين بهدف لدورتموند في الدقيقة 56 لكن بعد سبع دقائق فقط أدرك روبرتو ماسيمو التعادل لشتوتجارت.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة أحرز القائد ماركو ريوس هدف الفوز لدورتموند.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه اوجسبورج بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة وتوقف رصيد شتوتجارت عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.