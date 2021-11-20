الخطيب في نقابة المهندسين: لدينا رؤية شاملة لتطوير كافة قطاعات الأهلي والقائمة الموحدة سر النجاح

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقرر ‏لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، عن سعادته بالحفاوة الكبيرة الاستقبال الطيب من قيادات النقابة العامة للمهندسين ‏لقائمته الانتخابية خلال الجولة التي قامت بها القائمة اليوم فى مقر النقابة، للحديث مع المهندسين من أعضاء النادي ‏ عن البرنامج الانتخابي والاستماع إلى مقترحاتهم وكافة استفساراتهم.‏

كان في استقبال الخطيب وقائمته المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس احمد عثمان وكيل ‏النقابة،والمهندس حسن عبدالعليم.‏

استعرض الخطيب برنامج القائمة وسبل التعاون مع نقابة المهندسين فيما يخص التحول ‏الرقمي و التعاون في المشروعات الانشائية من خلال شركة الاهلي للمنشآت الرياضية او على ‏مستوى تنظيم الرحلات لأعضاء النقابة من خلال شركة الاهلي للخدمات الرياضية.‏

أكد الخطيب خلال كلمته أمام أعضاء النقابة أن مجلس الإدارة الحالي الذي تنتهي ‏ولايته بشكل رسمي بنهاية الانتخابات المقبلة كان لديه برنامج انتخابي يحتاج إلى وجوه معينة ولذلك تقدم للجمعية العمومية بقائمة ‏واحدة، تم اختيارها بالكامل بعد اقتناع الجمعية العمومية بها

وأوضح أن ‏البرنامج الانتخابي تم تنفيذه في الدورة التي تنتهى يوم ٢٦ نوفمبر المقبل إلى جانب ‏إنجازات أخرى تم اضافتها ولم تكن مدرجة ضمن البرنامج الانتخابي.‏

وقال الخطيب:" القائمة الموحدة سر النجاح، وضعنا برنامج انتخابي للسنوات الأربع المقبلة ‏ورسمنا سياسة عامة ودورنا كمجلس متابعة التنفيذ..ونرغب في اقتصاد قوي من خلال تنمية ‏إدارية وهيكلة جديدة، وهناك نشاط رياضي في كافة الالعاب يحتاج إلى تطوير".‏

وواصل الخطيب حديثه:" هناك ثلاثة محاور تعمل عليها القائمة في السنوات المقبلة وفقا ‏لرؤيتنا.. وهى كيان اقتصادي.. هيكلة إدارية .نشاط رياضي، وهذا هو الأساس الذي اخترنا علىه ‏القائمة بالكامل".

‏واضاف:" نحتاج إلى اقتصاد يتناسب مع هذا يتناسب مع طموحات الأهلي واعضاءه في كافة الملفات، ونحتاج إلى ‏تطوير فكر امين الصندوق على وجه خاص من خلال وجود شخص لدية الخبرة والكفاءة بالاضافة إلي العلاقات الدولية بهدف الربط بين شركات الأهلي الثلاث والشركات والمؤسسات الدولية ولذلك اخترنا خالد مرتجي في هذا المنصب بحكم علاقاته الدولية ‏الكبيرة وعمله من قبل كمنسق بين الاهلي والفيفا وكافة الجهات الرياضية الدولية إلى جانب ‏عمله وإدارته لكبرى الشركات العالمية، وعلاقته القوية مع كافة السفراء بعد إشرافه على ‏ بطولة السفارات التي تقام في فرع النادي بالشيخ زايد".

وأكمل :" مرتجي بدأ تجهيزه للمرحلة الجديدة والفكر الاقتصادي الشامل عندما بدأنا ‏التفكير في شركة الأهلي لكرة القدم، حيث قمنا بإنشاء لجنة للتحضير للشركة برئاسة مرتجي ‏وقام بزيارة لأندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر قبل إنشاء الشركة للوقوف على كافة الخطوات ‏لنجاح هذا الشركة".‏

وأشار الخطيب الى أن هناك أشخاص يتحدثون عن إنجازات شخصية والحقيقة لا يوجد عمل يتم إنجازه إلا من ‏خلال المجموعة.‏

وواصل حديثه:" الأهلي منذ عظماءه الفريق مرتجي وعبده صالح الوحش ‏وصالح سليم وحسن حمدي لم يحدث أن خرج شخصا منهم للحديث بمفرده ويقول فعلت ‏كذا..الأهلي عائلة ومجموعة واحده من يفعل ذلك لا يصح أن يكون متواجدا في النادي وهذه هي أسس ومبادئ وثوابت الأهلي التي يجب علينا الحفاظ عليها".

وواصل الخطيب كلامه: "قد نختلف على طاولة مجلس الإدارة ولكن الاختلاف له سقف بدون ‏ارتفاع صوت..الانتماء في الاهلي ليس شعار يقال أو يكتب وانما هو مواقف وأفعال تتجسد بشكل عملي علي أرض الواقع".‏

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على ضرورة اختيار قائمته الانتخابية بالكامل للحفاظ على ‏الاستقرار والاستمرار في تلبية كافة طموحات وتطلعات اعضاء الاهلي وجماهيره ، مشيرا إلى أن صوت عضو النادي يمثل اصوات الآلاف من الجمعية ‏العمومية للنادي والمتمثلة في جماهيره ومحبيه".‏

وحرص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين على الترحيب بمحمود الخطيب وأعضاء ‏قائمته الانتخابية، متمنيا خالص تقديره لقائمته ومتمنيا لهم التوفيق في الانتخابات المقبلة.

‏ وقال ضاحي:" الاهلي نادي انجازات وبطولات، منذ ايام الفريق مرتجي وصالح سليم وحسن ‏حمدي هناك تسلسل اجيال حافظوا على هوية الاهلي المتمثلة في الاحترام والاحتراف ‏والسياسة المعتدلة"

وشدد ضاحي على أهمية الشراكة المقبلة مع الأهلي فيما يخص تسهيل اشتراكات ‏الاعضاء في الفروع الجديدة للنادي، والتعاون بين النقابة. الأهلي في الملف الانشائي ‏

واختتم المهندس هاني ضاحي تصريحاته قائلا:" اتمنى التوفيق لقائمة الخطيب ونقابة ‏المهندسين تفتح ذراعيها لاي دعم هندسي للنادي في الفترة المقبلة" وقام المهندس هاني ضاحي بإهداء الخطيب درع النقابة، وقام الخطيب ‏بأهدءه قميص الاهلي ممهورا بتوقيعه متمنيا لنقابة المهندسين التوفيق في المرحلة ‏المقبلة.