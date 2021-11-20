ميسي يقود سان جيرمان للفوز على نانت في الدوري الفرنسي

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سجل المهاجم الأرجنتيني الدولي الشهير ليونيل ميسي هدفه الأول في الدوري الفرنسي ليساهم في الفوز الثمين 3 / 1 لفريقه باريس سان جيرمان على نانت اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام لنس صاحب المركز الثاني ، وتجمد رصيد نانت عند 18 نقطة.

ووأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كيليان مبابي في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني ، سجل راندال كولو مواني هدف التعادل لنانت في الدقيقة 76 فيما منحت النيران الصديقة سان جيرمان التقدم بهدف سجله دينيس أبياه لاعب نانت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82 .

وأحرز ميسي الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 87 ليكون أول أهداف النجم الأرجنتيني في الدوري الفرنسي منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف هذا العام قادما من برشلونة الإسباني.