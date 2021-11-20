قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحول الجوية بدأت منذ مساء أمس واستمرت على مدار اليوم، متوقعة أن تتعرض المناطق الشمالية لأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، خلال الساعات المقبلة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، لازالت تتعرض لأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأوقات.

وأشارت إلى أن الأمطار على الوجه البحري متوسطة ومصحوبة بالبرق والرعد في بعض المناطق، قائلة إن محافظات القاهرة الكبرى تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى خفيفة.

وتوقعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد، أن تتعرض محافظات القاهرة الكبرى لأمطار من خفيفة إلى متوسطة، خلال الساعات المقبلة، موضحة أن أمطار اليوم شملت محافظات شمال الصعيد كبني سويف والفيوم والمنيا، إضافة إلى الإسماعيلية والسويس وسيناء.

ونوهت إلى أن الجيزة والفيوم تعرضتا لبعض عواصف ترابية؛ بسبب الرياح الناشئة من السحب الرعدية، ناصحة السائقين القيادة بهدوء تام لحين تحسن الرؤية الأفقية على الطرق المتأثرة.

ولفتت إلى تعرض المناطق الشمالية لفرص أمطار متوسطة غدًا، والمناطق الداخلية إلى أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، قائلة إن القاهرة الكبرى تتعرض لأمطار خفيفة، وسيناء لأمطار متوسطة قد تؤدي لتشكل بعض السيول.