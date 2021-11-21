أطلقت منصة "شاهد"، والصفحة الرسمية لشركة "S productions"، اليوم السبت الإعلان الرسمي لمسلسل "قواعد الطلاق الـ45".

ومن المقرر عرضه المسلسل على منصة شاهد يوم 21 نوفمبر، ويبدأ عرض المسلسل أيضاً في 22 نوفمبر على قناة MBC4، بعد تغيير اسمه من "دليلك الذكي للطلاق".

وصرحت المنتجة سالي والي، الرئيس التنفيذي لشركة "S Productions"، عبر مجلة فاريتي الأمريكية، إن دافعنا الأساسي في هذا العمل هو تعزيز وتمكين المرأة، وتشجيعها على اتخاذ القرار السليم خصوصا عند حدوث الانفصال في الوقت المناسب، ونتوقع سلسلة مثل "قواعد الطلاق الـ45" تمهد الطريق لخلق حوار في مجتمعاتنا العربية.

وتدور أحداث المسلسل المأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce»، حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

المسلسل من 45 حلقة، ويقوم ببطولته إنجي المقدم، هيدي كرم، سالي شاهين، عمر الشناوي، صدقي صخر، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشرجي، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.