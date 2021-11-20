الآلاف يتظاهرون ضد قيود كورونا في كرواتيا

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خرج آلاف الأشخاص في مسيرة في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم السبت احتجاجا على إجراءات الحكومة بشأن فيروس كورونا.

وبحسب الإذاعة الكرواتية، نقلت عشرات الحافلات المتظاهرين من جميع أنحاء البلاد إلى زغرب.

وطالب المشاركون في المسيرة مرارا باستقالة رئيس الوزراء المحافظ أندريه بلينكوفيتش. كما هتفوا "لا استسلام!"

وكان الاحتجاج موجها بشكل أساسي ضد الإجراءات الأخيرة لمكافحة الجائحة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي. وبموجب هذه الإجراءات، لا يُسمح بدخول المباني الرسمية إلا لمن تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد- 19 أو جاءت نتيجة فحصهم سلبية.

ودعت مبادرة أطلقها معارضو التطعيم وقيود كورونا إلى المسيرة. كما شارك في المؤتمر عدد من الممثلين البارزين للأحزاب والمنظمات اليمينية الشعبوية واليمينية المتطرفة.

وشهدت كرواتيا ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد مؤخرا. ولم يتم تلقيح سوى 5ر46 % فقط من السكان بشكل كامل.

وبلغ معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة 789 حالة اليوم السبت. وتوفي متوسط 58 شخصا يوميا بسبب كوفيد- 19 في الأيام السبعة الماضية.