انطلاق اجتماع جائزة التميز الإعلامي العربي

انطلقت منذ قليل أعمال الاجتماع المخصص لأعمال اللجنة المكلفة بجائزة التميز الإعلامي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الأمين العام المساعد السفير أحمد رشيد خطابي - رئيس قطاع الاعلام والاتصال إن هذا الاجتماع المخصص لأعمال اللجنة المكلفة بجائزة التميز الاعلامي يعقد وفق مقتضيات نظامها الداخلي الذي تم اعتماده خلال الدورة 52 لمجلس وزراء الاعلام العرب التي انعقدت في سبتمبر الماضي بالقاهرة.

وأشار خلال كلمة له أمام الاجتماع إلى أن هذا الاجتماع الأول من نوعه في نطاق القرار الصادر عن المجلس بشأن تطوير الجائزة وإعادة هيكلة اللجنة المختصة من حيث صلاحياتها ومهامها وتمثيليتها برئاسة دولة الكويت الدولة الراعية للجائزة وعضوية 9 من الدول الأعضاء

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تطوير الجائزة وتكريس دلالاتها التحفيزية سواء من خلال الإعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أوالرقمي من منطلق دعم مجلس وزراء الإعلام لرسالة الإعلام العربي بما يحمله من مسؤولية في خدمة القضايا العربية، وحرص ثابت على القاء الضوء على الخبرات والتجارب الإعلامية الخلاقة داخل الوطن العربي.

وذكر أنه منذ عام 2016 إلى عام 2021 خُصصت هذه الجائزة لمجالات متنوعة، وتحت شعارات مختلفة، وكان آخرها الدورة التي تم تخصيصها في 2021 لموضوع الاعلام التنموي.

وثمن خطابي وقطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) بكل اعتزاز مبادرة دولة الكويت بشأن رعاية جائزة التميز الإعلامي التي أضحت في إطار شكلها الجديد ذات قيمة مالية في إطار تنافسي مفتوح، وذلك بجانب تكريم الفاعلين الإعلاميين فرادى ومؤسسات.

كما أعرب باسم قطاع الإعلام والاتصال عن الشكر للدول الأعضاء التي تقدمت بمقترحات حول مجال الجائزة من قبيل الإعلام البيئي ومحاربة الشائعات والأخبار المضللة في سياق انتشار شبكات الاعلام الاجتماعي، والإعلام وقضايا الهجرة، والإعلام الآمن للطفل، فضلا عن الاعلام وحقوق الانسان في التزام بميثاق الشرف الاعلامي العربي، وفي إطار من التنوع والحث على روح الابتكار، والتعاطي مع القضايا الواقعية التي تهم الشعوب العربية.

وأكد على المهمة المحورية لهذه اللجنة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي لاختيار المجال الخاص بهذه الدورة، معربا عن تطلعه لتوظيف هذه الجائزة كأداة لتشجيع وتحفيز الكفاءات الإعلامية ومواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في استشراف إعلام عربي طموح يمتلك مقومات القدرة على مسايرة التحولات العميقة في المجتمعات العربية والانخراط الفعال في كسب رهانات البناء التنموي لمنطقتنا العربية.

كما أعرب أيضا عن ثقته في خلاصات أعمال اللجنة والتي ستشكل أرضية مناسبة لتيسير القيام بالمهمة المنوطة بها على مستوى التحكيم أو اختيار الترشيحات الأفضل تميزاً وإبداعاً وارتباطاً بأولويات العمل الإعلامي العربي المشترك.