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أوكرانيا تستبعد انتهاء الحرب بحلول الربيع المقبل

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 11:04 ص

أعرب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عن اعتقاده بأنه، من غير المرجح، أن تتمكن أوكرانيا من إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا بحلول الربيع القادم.

وذكرت وكالة "الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد، أن يرماك قال، في كلمة ألقاها خلال منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي، تعليقا على تصريح نائب وزير الدفاع فولوديمير هافريلوف، بأن "القوات الأوكرانية قد تعود إلى شبه جزيرة القرم بنهاية ديسمبر، وتنتهي الحرب بأكملها مع روسيا بحلول الربيع".

وأشار يرماك إلى أن أوكرانيا حققت هذا العام نجاحا في ساحة المعركة، وحررت خيرسون، وتقدمت في اتجاه خاركيف.

وأضاف: "لكن هذه الحرب مستمرة، ولست مستعدا لتحديد اليوم والوقت بالتحديد اللذين ننتصر فيهما. لكن هذا سيحدث بالتأكيد".

وقال إن معظم الناس في العالم مقتنعون الآن بانتصار أوكرانيا الحتمي، خلافا للتوقعات السلبية بشأن مقاومة كييف في بداية الغزو.


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