 أوكرانيا تطالب أوروبا ودول العالم بحظر بث قنوات التليفزيون الروسي - بوابة الشروق
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أوكرانيا تطالب أوروبا ودول العالم بحظر بث قنوات التليفزيون الروسي

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 10:40 م

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم، بحظر بث قنوات تليفزيون الدولة الروسية، "والتي تستمر في المطالبة بشن المزيد من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".

وقال كوليبا -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "هناك موجة واسعة من التحريض على الإبادة الجماعية للأوكرانيين في التليفزيون الرسمي الروسي".

وأضاف كوليبا أن "قنوات التليفزيون الرسمي الروسي تعترف بقصف البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، لدفع المدنيين إلى معاناة وظروف معيشية صعبة، كما تدعو إلى مزيد من الضربات والقصف"، مشددا على "ضرورة حظر الدعاية الحكومية الروسية في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى تمامًا".

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