أردوغان يتجه إلى قطر للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم

غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إسطنبول اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية بأن عقيلته الرئيس التركي سترافقه في زيارته، بالاضافة إلى وزراء؛ الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والخزانة والمالية نور الدين نباتي.

كما يرافقه، رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، وهي المرة الاولى التي تُقام فيها البطولة في دولة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.