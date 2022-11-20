العراق والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة استمرار زخم الحرب على الإرهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والسفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الأحد، ضرورة استمرار زخم الحرب على الإرهاب وفلوله.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني مع رومانوسكي، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن إطار تقديم المشورة والتدريب من الجانب الأمريكي للقوات المسلحة العراقية.



من جانبها، أعربت رومانوسكي عن تطلع الإدارة الأمريكية إلى المزيد من التبادل والتنسيق الوثيق بين البلدين.