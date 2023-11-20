 الأمطار الغزيرة تودي بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا في جمهورية الدومينيكان - بوابة الشروق
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الأمطار الغزيرة تودي بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا في جمهورية الدومينيكان

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:36 ص

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، أن أمطارا غزيرة أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا في جمهورية الدومينيكان مطلع الاسبوع.

وذكرت صحيفة دياريو ليبري وفاة ثمانية أشخاص آخرين، بالإضافة إلى الـ21 حالة وفاة التي أكدتها قوات الدفاع المدني الوطنية.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات في عدة أقاليم بالبلاد، تقع في شرق جزيرة هيسبانيولا في الكاريبي.

وأفادت صحيفة ال ناسيونال أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم خلال أمس الأول السبت فقط إثر انهيار حوائط على شارع في العاصمة سانتو دومينجو، كما أن الحطام وقع على خمس سيارات.

وتحدث رئيس جمهورية الدومينيكان لويس ابي نادر في منشور عبر تطبيق فيسبوك عن هطول الأمطار الأكثر غزارة في تاريخ البلاد. ووفقا للرئئيس، سوف تبقى المدارس مغلقة اليوم وغدا الثلاثاء لاسباب تتعلق بالسلامة. كما سوف يقوم الخبراء بفحص المباني للتعرف على أي أضرار لحقت بها.

ولا يزال يتم فرض أعلى مستوى تحذير في 14 إقليما بسبب خطورة وقوع الفيضانات، خاصة في جنوب البلاد.


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